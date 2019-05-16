How do you pronounce those names?

While compiling this issue, our staff in the Vermont office kept asking ourselves that question. So we brought in Kevin Moss, Fulton Professor of Modern Language & Literature at Middlebury College, to offer his expertise, which we share here with you.
BOLESŁAW LEŚMIAN
KAZIMIERZ WIERZYŃSKI
MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA
JULIAN TUWIM
TADEUSZ PEIPER
JULIAN PRZYBOŚ
STANISŁAW GROCHOWIAK
ANNA ŚWIRSZCZYŃSKA
MIRON BIAŁOSZEWSKI
JÓZEF CZECHOWICZ
JAROSŁAW IWASZKIEWICZ
ALEKSANDER WAT
MIECZYSŁAW JASTRUN
TADEUSZ RÓŻEWICZ
RAFAŁ WOJACZEK
ANDRZEJ SOSNOWSKI
TOMASZ RÓŻYCKI
EUGENIUSZ TKACZYSZYN-DYCKI