JUNE 20: David Huddle and Gregory Spatz, 7 pm at the Vermont Book Shop.

New England Review

Polish Poetry in Translation

How do you pronounce those names?

While compiling this issue, our staff in the Vermont office kept asking ourselves that question. So we brought in Kevin Moss, Fulton Professor of Modern Language & Literature at Middlebury College, to offer his expertise, which we share here with you.


BOLESŁAW LEŚMIAN



KAZIMIERZ WIERZYŃSKI



MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA



JULIAN TUWIM



TADEUSZ PEIPER

or



JULIAN PRZYBOŚ



STANISŁAW GROCHOWIAK



ANNA ŚWIRSZCZYŃSKA



MIRON BIAŁOSZEWSKI



JÓZEF CZECHOWICZ



JAROSŁAW IWASZKIEWICZ



ALEKSANDER WAT



MIECZYSŁAW JASTRUN



TADEUSZ RÓŻEWICZ



RAFAŁ WOJACZEK



ANDRZEJ SOSNOWSKI



TOMASZ RÓŻYCKI



EUGENIUSZ TKACZYSZYN-DYCKI

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