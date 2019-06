How do you pronounce those names?

While compiling this issue, our staff in the Vermont office kept asking ourselves that question. So we brought in Kevin Moss, Fulton Professor of Modern Language & Literature at Middlebury College, to offer his expertise, which we share here with you.



BOLESŁAW LEŚMIAN





KAZIMIERZ WIERZYŃSKI





MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA





JULIAN TUWIM





TADEUSZ PEIPER

or





JULIAN PRZYBOŚ





STANISŁAW GROCHOWIAK





ANNA ŚWIRSZCZYŃSKA





MIRON BIAŁOSZEWSKI





JÓZEF CZECHOWICZ





JAROSŁAW IWASZKIEWICZ





ALEKSANDER WAT





MIECZYSŁAW JASTRUN





TADEUSZ RÓŻEWICZ





RAFAŁ WOJACZEK





ANDRZEJ SOSNOWSKI





TOMASZ RÓŻYCKI





EUGENIUSZ TKACZYSZYN-DYCKI